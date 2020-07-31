İhracatta artış var verimlilik sıkıntılı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın levant kalite fındık için 22 lira, Giresun kalite fındık için de 22.5 lira olarak açıkladığı müdahale alım fiyatının üreticilerin sosyal refahını sağlamak açısından olumlu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İhracatçıların ana hedefinin ürünün olabildiğince yüksek katma değerle, ülke yararına dış pazarlarda satmak olduğunu kaydeden Gören, “2019 yılını 2 milyar 32 milyon dolar ile kapatan sektörün Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı 1 milyar 99 milyon dolara ulaştı.

2019’da 825 milyon dolar ihracat yapan İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği de 2020 yılının ilk 7 ayında 385 milyon dolar ile ihracata katkı sağladı” dedi. Türkiye, 2019-2020 sezonunda tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 305 bin tona yaklaşan fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Verim azaldı

Üretim ve İhracatta dünya fındık sektörünün lideri olan Türkiye’nin her geçen yıl pazar payının düştüğüne dikkat çeken Gören, “Rakip ülkelerin sayısı her geçen yıl artıyor. ABD, İtalya, Gürcistan ciddi politikalar oluşturarak üretimlerini sürekli artırıyorlar. Açık söylemek gerekirse dekar başına verimlilik oranlarında bizi geçmiş durumdalar. Bizde dekar başına ortalama verim 84 kilogram seviyesinde iken ABD’de bu aran 236 kilogram. İtalya’da dekar başına 153 kilogram verim elde edilirken, piyasaya yeni giren Gürcistan’da 180, Azerbaycan’da ise 121 kilogram seviyesinde” diye konuştu.

‘TMO satış fiyatını da açıklasın’

Ali Haydar Gören, ihracatçıların üreticinin daha iyi kazanması, bahçesine yatırım yapması için her zaman destekçi olduğunu vurgularken, şu açıklamayı yaptı: “İhracatçının dış pazarlarda rekabette en büyük endişesi ise belirsizlik. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçen sene alımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirdi. Daha sonra 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında aldığı fındıkları kademeli artan fiyatlar ile sattı. Satış politikasını belirlerken TMO, düzenleyici bir kurum mu, yoksa ticari bir kuruluş mu sorusunun cevabı önem taşımaktadır. TMO’nun üreticiden aldığı ürünü hangi şartlarda ve hangi fiyattan satacağının da önceden belirlenmesi gerekir.”