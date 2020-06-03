İhracatta hızlı toparlanma başlıyor

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye mayıs ayında 9 milyar 964 milyon dolarlık ihracat, 13 milyar 406 milyon dolarlık da ithalat yaptı. 2019 Mayıs’a göre ihracat yüzde 40.88, ithalat yüzde 27.69 düştü. Türkiye mayısta 3 milyar 442 milyon dolar dış ticaret açığı verirken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.3 oldu. Nisan ayında bu oran yüzde 66.3’tü. Öte yandan ihracat yıllık bazda gerilese de nisan ayına göre yüzde 10.84 arttı.

Dış ticaret verilerini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Bakan Pekcan şunları kaydetti:

“Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019’daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10.84 arttı. Mayısta nisana göre, AB’ye ihracat yüzde 17.3 yükselirken, Fransa’ya yüzde 71.5, Belçika’ya yüzde 57.9, İngiltere’ye yüzde 54.7, ABD’ye yüzde 45.6 artış gösterdi.”

Öncü gösterge

Lokomotif sektörlerin ihracatında da hareketlenme başladığına işaret eden Pekcan, mayısta bir önceki aya göre otomotiv sektöründe yüzde 95.5, hazır giyimde yüzde 45.4, tekstilde yüzde 35.5, savunmada yüzde 33.9 ihracat artışı görüldüğünü kaydetti. Geçen ay ara malı ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91.2’sini oluşturduğunu belirten Pekcan, şöyle dedi:

“Bu durum üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü gösterge. Normalleşmeyle ihracatımızın hazirandan itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.”

‘Yeni rekorlar kıracağız’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin, kriz dönemlerinde ihracatta yaşadığı düşüşü her zaman telafi ettiğini söyledi. Gülle şu açıklamayı yaptı:

“Normalleşme ile ihracatta beklentimiz ‘normalin de ötesi’. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız, yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir. Mayısta ihracat ailemize 1.117 firmamız katıldı. Mayısın en güçlü performansına imza atanlar sektörler ise ihracatını yüzde 13.4 artırarak 159.6 milyon dolara ulaştıran yaş meyve-sebze, yüzde 7.8 artırarak 58,2 milyon dolara ulaştıran gemi ve yat sektörleri oldu.”