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28.11.2020 - 07:00 |

İhracatta yine rekor sinyali

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatımızın kasım ayının geride kalan döneminde 2019 yılının  aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1 - 22 Kasım 2020 arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ay sonunda bir rekor açıklama imkanı buluruz diye düşünüyorum. Her türlü kısıtlamaya rağmen bu performans önemli” dedi.

İhracatta yine rekor sinyali

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların ardından yeniden toparlanma sürecine giren ihracat rakamlarına ilişkin AA’ya konuşan Gülle, Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biri olduğunu hatırlattı. Kasımın genelinin de geçen yıl ki ihracata yakın gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Gülle, kasım ayı ihracatında öne çıkan sektörlere değinerek, meyve sebze mamulleri’nde yüzde 16, yaş meyve sebze’de yüzde 11, zeytin - zeytinyağı ve demir - demir dışı metaller’de yüzde 4 artış gördüklerini aktardı. İSTANBUL AA

 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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