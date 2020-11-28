İhracatta yine rekor sinyali

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların ardından yeniden toparlanma sürecine giren ihracat rakamlarına ilişkin AA’ya konuşan Gülle, Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde dünyada ihracatını artıran 4 ülkeden biri olduğunu hatırlattı. Kasımın genelinin de geçen yıl ki ihracata yakın gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Gülle, kasım ayı ihracatında öne çıkan sektörlere değinerek, meyve sebze mamulleri’nde yüzde 16, yaş meyve sebze’de yüzde 11, zeytin - zeytinyağı ve demir - demir dışı metaller’de yüzde 4 artış gördüklerini aktardı. İSTANBUL AA