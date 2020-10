İhtiyaç Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Kredi, paraya ihtiyaç duyan kişilere ya da kurumlara bir süreliğine çeşitli ödeme şekilleri ile verilen nakit ücrettir. İhtiyaç kredileri bankalar tarafından hazırlanıp ihtiyacı olan kişilere geri ödeme şartı ile çeşitli kolaylıklar sunularak sağlanmaktadır. Uzun vadeli, kısa vadeli gibi birçok kredi çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç, taşıt vb. gibi krediler de mevcuttur.



Kredi Çekilirken Dikkat Edilecek Unsurlar



İhtiyaç kredisi hesaplaması faizlerle içli dışlı bir şekilde ilerlemektedir. Ayrıca kişinin gelir durumuna istinaden ne kadar kredi çekebileceğini banka belirlemektedir. Kredi çekerken aldığınız miktardan fazlasını bankaların belirlediği faizden dolayı ödemeniz gerekmektedir. Bankadan bankaya faiz oranları değişmektedir. Bu faiz oranına göre ödeme planınız oluşturulmaktadır. Kredi miktarı, vadesi gibi konular kredi çekecek kişi tarafından belirlenmektedir.



Kredi çekecek olan kişi ya da kurumlar ödeme planını çok iyi yapması gerekmektedir. Kredinin aylık taksitlerinde faiz, masraf ve vergi de ödenmektedir. Kredi ve dosya masrafı ise bankadan bankaya göre değişmektedir. Kimi banka bu tür ücretleri ödetmezken kimi ise alınan krediden kesmektedir.



Kredi Hesaplamasına Dair Dikkat Edilecek Hususlar



Kredi hesaplaması yapılırken kredi faiz oranı ve anapara miktarı çarpılmaktadır. Daha sonra BSMV ve KKDF gibi vergiler eklenir. Kredi ödeme planı oluşturulurken ise aylık ödemeler sabit hale getirilerek kredi taksit miktarı belirlenir. Daha sonra her ay ödenecek kredi faizi ve krediye dahil vergiler aylık taksitten düşülerek kredi anapara ödemesi hesaplanmaktadır.



Bu kredi hesaplama sisteminde her taksit ödemesi esnasında kalan anapara tutarı eksilmekte olduğu için ödenmekte olan faiz tutarı da her taksitte gittikçe erimektedir. Kredi faiz oranları ise kredi çeşidine ve istenilen vadeye göre değişmektedir. Konut kredisi sistemi ev teminatının olması faiz oranlarını daha düşük oranda tutmaktadır. İhtiyaç ve taşıt kredileri konut kredisine oranla biraz daha yüksek tutulmaktadır.