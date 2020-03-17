BİST84.019-4,40EURO7,16-0,47USD6,470,73ALTIN306,09-2,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri IKEA, corona nedeniyle Almanya mağazalarını kapatıyor
    ABONE OL
    17.03.2020 - 12:38 | | İHA

    IKEA, corona nedeniyle Almanya mağazalarını kapatıyor

    Uluslararası mobilya mağazası IKEA, Korona virüsü endişesiyle Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma kararı aldı.

    IKEA, corona nedeniyle Almanya mağazalarını kapatıyor

    Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, Almanya genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

    SORUMLULUK ÇOK FAZLA

    Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının Korona virüsünün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev ise mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı.

    Kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.

    Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

    Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Sıradaki Haber