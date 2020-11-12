İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilenler belli oldu

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin ekim ayına göre yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

En çok satan 10 markanın ekim satışları pazarın yüzde 75'ini oluşturdu

Bu yılın ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 27 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 825 adetle ikinci ve Ford da 20 bin 259 adetle üçüncü sırada yer aldı. Ardından 19 bin 402 adetle bu yıl ilk kez en çok satılan 10 marka sıralamasına giren Fiat, 11 bin 907 adetle Opel, 11 bin 360 adetle Hyundai, 11 bin 52 adetle Peugeot, 10 bin 944 adetle BMW, 10 bin 12 adetle Mercedes-Benz ve 8 bin 186 adetle Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın ekim satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 75'ini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok arttıran marka yüzde 32 artışla Peugeot oldu.

Ekimde en hızlı Fiat satıldı

Ekim ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 35 gün oldu. En hızlı satılan marka 30 günle Fiat, en yavaş satılan ise 47 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Clio zirveye yerleşti

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Clio, Passat'ı geride bırakarak zirveye oturdu.

Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 6 bin 966 adetle ilk sırada yer aldı. Clio'yu 6 bin 907 adetle VW'nin Passat modeli ve 6 bin 64 adetle de Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 500 adetle Renault Megane, 4 bin 978 adetle Opel Astra, 4 bin 810 adetle Toyota Corolla, 4 bin 580 adetle Renault Fluence, 4 bin 39 adetle VW Polo, 4 bin 30 adetle VW Golf ve 3 bin 977 adetle de Fiat Egea sıralandı.

Ticaride Doblo ilk sırada

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 15 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Bunu, 3 bin 687 adetle Fiat Fiorino, 3 bin 562 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 667 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 116 adetle VW Caddy, 2 bin 104 adetle VW Transporter, 1.877 adetle Renault Kangoo, 1.681 adetle Ford Transit, 1.539 adetle Peugeot Partner ve 1.262 adetle de Citroen Berlingo takip etti.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.