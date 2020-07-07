İKMİB, yıl sonu ihracat hedefini 20 milyar dolara çekti

Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sektörü olarak bu yıla, ocakta ihracatta gerçekleştirdikleri yüzde 10,6'lık büyüme ile başarılı bir giriş yaptıklarını ancak pandemi dolayısıyla Çin başta olmak üzere AB ülkeleri, ABD ve Çin'e bağlı diğer ülkelerde üretimin azalması ile enerji ve yakıt kullanımının düşmesi, tedarik zincirinin kırılması ve azalan talep sonucu yaşanan gelişmelerden her sektör gibi kimyanın da etkilendiğini ifade etti.

İKMİB olarak Türkiye'de Kovid-19'un açıklandığı günden itibaren "önce sağlık" anlayışıyla hareket ederek Türkiye'nin ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın önemine inanarak, bu doğrultuda hızlı bir şekilde yönetim kurulumuz ile karar alarak ülkemizin sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçtik. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) üretim seferberliği kapsamında, 100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza ve hastanelerimize teslim ettik. Bununla birlikte yüksek risk altında kalan sağlık çalışanlarımızın virüse maruz kalma riskini azaltacak, yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere Plastik Sanayicileri Derneği iş birliği ile 100 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza, 3 bin sağlık siperini Gebze Devlet Hastanesi'ne ve 10 bin sağlık siperini Türk Kızılayı'na teslim ettik. Ayrıca İKMİB olarak da Çapa Hastanesi'ne, Cerrahpaşa Hastanesi'ne ve Kızılay'a dezenfektan teslimatı yaptık."

"Kimya sektörü daha az etkilendi"

Adil Pelister, kimya sektörü olarak pandemi döneminde de ihracatı olabildiğince devam ettirdiklerini, tüm olumsuzluklara rağmen en fazla ihracat yapan ikinci sektör birliği olduklarını bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk olarak mart ayında görülen Kovid-19'un etkilerini daha çok nisan ve mayıs aylarında yaşadık. Özellikle de en çok ihracat yaptığımız AB ülkelerinin pandeminin merkezi haline gelmesi ile birlikte kimya ihracatımız; mart, nisan ve mayısta gerilemesine karşın nisanda ilk sırada yer aldı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2'lik artış olurken, bu yılın mayıs ayına göre de yüzde 21,26'lık bir artış sağladık. 6 aylık kimya ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94 gerileyerek 8 milyar 642 milyon dolar oldu. 6 aylık dönemde de ikinci sektör olmayı başardık.

Pandemi sürecinde hijyen ve temizlik ürünleri, ilaç ve medikal ürünlerine artan gereksinim bize kimya sektörümüzün ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla hemen hemen tüm sektörlere ham madde, yarı mamul veya mamul veren sektörümüzde otomotiv, tekstil, inşaat gibi sektörlere iş yapan alt sektörlerimiz olumsuz etkilense de bahsettiğim diğer alt sektörlerimizde ise talebe bağlı olarak ciddi bir artış oldu. Bu da kimya sektörümüzün genel anlamda daha az etkilenmesini sağladı."

"Firmalarımız ilave maliyetlere katlandı"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, 6 aylık süreçte yaşanan yüzde 13,94'lük kaybı, normalleşme süreciyle birlikte gelecek dönemde hem devletin ihracatçılara sağladığı destekler hem de ihracat pazarlarındaki iyileşme ile artan talep sayesinde kapatacaklarını söyledi.

Pandeminin ikinci bir dalgaya sebebiyet vermeden kontrol altında tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimya sektörümüz, Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında belirtilen mücbir sebeplerden yararlanan sektörler arasına yer almadı maalesef. Buna rağmen teknoloji ve sermaye yoğun sektörümüzde istihdamı korumak adına firmalarımız, ilave maliyetlere katlanarak büyük bir özveri ile üretimlerine ve ihracatlarına devam etti.

Bu yılın başında kimyasalların, temel eczacılık ürünlerinin, kauçuk ve plastik ürünlerin kapasite kullanım oranları ortalama olarak yüzde 73,26 olarak gerçekleşmişti. Sektörümüzün kapasite kullanım oranının nisanda yüzde 68,44 seviyelerine indiğini, mayısta yüzde 67,08 olduğunu, haziranda ise yüzde 68,28 olarak tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. Genel olarak, imalat sanayi kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 61,60, mayısta yüzde 62,60 ve haziranda yüzde 66 oldu. Kimya sektörümüz, pandemi etkisine rağmen nisan ayı da dahil olmak üzere imalat sanayi kapasite kullanım oranının üzerinde bir performans sergiliyor."

"Sektörümüz, ülke ihracatından yüzde 11'in üzerinde pay alıyor"

Adil Pelister, kimya sektörünün, son 10 yılda yaptığı toplam 164,61 milyar dolarlık ihracatla ülkeye büyük katma değer sağladığını belirterek, sektörün, ülkenin toplam ihracatından ortalama yüzde 11'in üzerinde pay aldığını söyledi.

Yıl sonu hedeflerini revize ettiklerini aktaran Pelister, "Geçen yılı büyük bir başarı ile, 20,6 milyar dolarlık kimya ihracat rekoruyla tamamladık. Bu yıl için pandemi öncesi hedefimiz 22 milyar dolardı ancak pandeminin ekonomiye ve dış ticarete olan etkilerini göz önünde bulundurarak bunu revize ettik. Geçen yıl yapmış olduğumuz 20 milyar dolar seviyelerini yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında katıldıkları veya milli katılım organizasyonunu yürüttükleri fuarların birçoğunun eylül-ekim sonrasına ve 2021'e ertelendiğini bildiren Pelister, "Bu yıl pandemi koşullarına bağlı olarak eylül ayı itibarıyla yıl sonuna kadar 6 alım heyeti, 1 fuar info stant katılımı, 4 yurt dışı fuar milli katılım organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Tabii o zamanki koşullara göre ertelenme ihtimali de bulunuyor." dedi.

Pelister, Kimya 9. Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni'ni de pandemi koşullarına bağlı olarak 21 Kasım 2020'de gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.