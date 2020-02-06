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    06.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İlaçta yeni satın alma

    Generica İlaç, Novartis’in Gebze’de bulunan iki üretim tesisinden birini satın almak için sözleşme akdettiğini açıkladı.

    İlaçta yeni satın alma

    Generica İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Alp Karaağaç, “Bu satın alma tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve hatta aşan yüksek kaliteli üretimi de beraberinde getirecek. Türk ilaç Ar-Ge’sine de önemli değerler katacağız” dedi.

    Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere de “Halen Türkiye’de mevcut 4 üretim tesisimizi konsolide ediyor ve 2’ye indiriyoruz. Burada amacımız verimliliğimizi artırmak” diye konuştu.

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada Alp Karaağaç’ın 60 yıldır ilaç sanayisi içinde yer alan bir ailenin üyesi olduğu ve kişisel bakım firması Kopaş Kozmetik’in de sahibi olduğu vurgulandı.

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