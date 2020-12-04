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04.12.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

İlbank’a 3 milyar euroluk dış kaynak

İller Bankası (İlbank) Genel Müdürü Yusuf Büyük, yurtdışından 3 milyar euro’luk dış kaynak sağladıklarını söyledi.

İlbank’a 3 milyar euroluk dış kaynak
ÖNDER YILMAZ Ankara

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na brifing veren Büyük şöyle dedi:

“İlbank olarak yerel yönetimlerimize dış kaynak kullandırma noktasında gerçekten iyi bir noktaya geldik. Şu anda İlbank olarak yaklaşık 3 milyar euro gibi bir dış kaynak, proje karşılığı bir finansman teminini yaptık, bunun projeleri yürüyor. Çok uygun, uzun vadeli, beş yıl ödemesiz, 30 yıl vadeye varana kadar. Yeni paketler üzerine çalışmaya başlamıştık, pandemiden dolayı biraz aksama oldu. Dış kaynakları Hazine garantili kullanıyoruz.”

Kovid-19 salgını döneminde belediyelerin toplanan vergi gelirlerinde ciddi artış olduğunu da belirten Büyük, “Salgın başlangıcında sadece ilk ay düşme oldu, sonraki aylarda bir önceki yıla göre çok ciddi anlamda yüzde 20, 30 ve 40 oranlarında artışlar yaşandı” diye konuştu.

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