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    HaberlerEkonomi Haberleri İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık girişimi uyarısı
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    20.03.2020 - 17:18 | | AA

    İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık girişimi uyarısı

    İletişim Başkanlığınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

    İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık girişimi uyarısı

    İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

    Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.

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