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    HaberlerEkonomi Haberleri Ilısu’da elektrik üretimi başlıyor
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    19.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ilısu’da elektrik üretimi başlıyor

    6 milyonluk kentin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Ilısu Barajı’nın altı tribününden ilki, bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alınıyor.

    Ilısu’da elektrik üretimi başlıyor

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı ilk tribünün hizmete alınma törenine, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin dördüncü büyüğü konumunda. Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

    “İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlanacak. Yıl sonunda santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.”

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