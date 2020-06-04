İlk kez bir kadın zirvede! En çok kazanan CEO...

Associated Press için Equilar tarafından hazırlanan en yüksek ücretli CEO'lar sırlamasına göre, 2019'da birinci 58,5 milyon dolarla teknoloji şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) tepe yöneticisi Lisa Su oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Su'nun AMD'den aldığı maaş bir milyon dolar, buna 1,2 milyon dolarlık performans bonusu eklendi. Su ayrıca geçen yıl 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 53 milyon dolarlık şirket hisse primi aldı.

Su, 2019 yılında bir önceki yıla göre AMD'den aldığı ücretini dörde katladı.

Kadın yönetici 2014'de şirketin başına geçtiğinde, AMD hisseleri 3 dolardı, bugün ise yaklaşık 55 dolardan satılıyor.

500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500'de en fazla ücret alan 50 yaşındaki Su olurken, onu 45,8 milyon dolarla Discovery Inc'in patronu David M. Zaslav takip ediyor. Yıllık 45,5 milyon dolar gelirle de Walt Disney'nin CEO'su Robert A.Iger üçüncü sırada.

Toplam 329 ismin yer aldığı sıralamada sadece 20 kadın yönetici bulunuyor. Lisa Su'dan sonra gelen ilk kadın, Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn A. Hewson yılda 24,4 milyon dolar ücret alıyor.