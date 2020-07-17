İlk uçaklar indi, turizmci mutlu

Geçen yıl 719 bin 120 İngiliz turisti ağırlayan Antalya’ya, İngiltere’den uçaklar gelmeye başladı. Kenti, dün itibarıyla 3 uçakla 466 İngiliz turist ziyaret etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, İngiltere’nin önemli bir pazar olduğunu söyledi.



Uçuşların başlamasının olumlu sonuçları olacağını vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:



“Uçak sayısı kısa sürede artacak. Yaşanan vaka sayısının azlığı ve ülkemizde bu işi sağlıklı atlatmamız İngiltere’nin çabuk açılmasının sebebi oldu. İngiltere her ülkeye kapılarını açmadı. Rusya açıldı, normal turizm kendi uzuvlarına dönüyor. İngiltere ile uçuşların başlaması sektörde sevinç yarattı, pozitif hava oluşturdu. Tüm dünya bunu izliyor, diğer ülkeler açısından da çok önemli.”



Kavaloğlu, Almanya pazarının da gelecek süreçte açılmasını beklediğini dile getirdi.



Yüzler gülüyor



Rusya ile Türkiye arasında hava trafiğinin bugün itibarıyla başladığının açıklanması, turizm sektöründe büyük heyecanla karşılandı. Uçuşların 1 Ağustos’ta başlamasını bekleyen sektör, tarihin erkene alınmasının sevincini yaşıyor.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya - Türkiye uçuşlarının başlaması kararının, turizm sektöründe sevinçle karşılandığını söyledi.



Atmaca, “Beklenen bir karardı ancak bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştim. En geç önümüzdeki hafta itibarıyla Rus misafirlerimizin kentimizde olacağını tahmin ediyorum” dedi.



Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, “Bu haber sürpriz oldu. Biz de bekliyorduk ve çok da mutlu olduk. Esnafımız da bekliyordu, biz de bekliyorduk. Çok olumlu bir haber, inşallah sonucu da iyi olur” diye konuştu.



DoubleTree by Hilton Genel Müdürü Tamer Önaldı, “Rusya ile uçuşların tekrar başlamasının bölgemize çok faydalı olacağına inanıyorum. Potansiyeli çok büyük bir pazar olduğu için bir günün bile bizim için önemi çok büyüktü” dedi.



Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, “Çok yakın zamanda charterların da başlamasıyla otellerde geçen senelere yaklaşacak bir hareketlilik olacaktır” diye konuştu.



Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, “Charterlar da yakın zamanda başlayacak. Kemer için bu haber çok önemli bir haber” dedi.