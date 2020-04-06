BİST89.5530EURO 7,300,23USD6,750,20ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil
    ABONE OL
    06.04.2020 - 07:12 |

    IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil

    IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Bu kriz önceki krizler gibi değil." dedi.

    IMF: Bu kriz önceki krizler gibi değil

    IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronaviris salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi.

    Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi.

    Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda" diye konuştu.

      Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

      Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

      Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

      Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

      Sağlıkçılar için virüs sitesi

      Sağlıkçılar için virüs sitesi

      E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru fomu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

      E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru fomu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

      Sıradaki Haber