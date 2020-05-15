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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF'den Kırgızistan'a 120,9 milyon dolarlık kredi desteği
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    15.05.2020 - 22:17 | | AA

    IMF'den Kırgızistan'a 120,9 milyon dolarlık kredi desteği

    Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadelede kullanılmak üzere Kırgızistan'a ikinci kez 120,9 milyon dolarlık kredi sağladı.

    IMF'den Kırgızistan'a 120,9 milyon dolarlık kredi desteği

     

    Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için IMF'den ikinci mali yardımın alındığını bildirdi.

    Asrandiyev, IMF'den (toplamda) 241 milyon 200 dolar yardım aldık. Ayrıca, 1 milyon 800 bin dolar tutarında tıbbı ve insani yardım için destek gördük." dedi.

    Kırgızistan ekonomisi 3,8 küçüldü

    Asrandiyev, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 küçüldüğünü açıkladı.

    Temiz içme suyu, tarımsal sulama, yol yapımı, dijitalleşme projeleri ve yargı reformuna ayrılan ödeneklerin dışında kamu yatırımları ve acil olmayan harcamaların durdurulduğunu belirten Asrandiyev, devletin sorumluluğu altındaki maaş ve emeklilik ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılacağını kaydetti.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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