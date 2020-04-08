IMF‘yeni pencere’ açma hazırlığında

Bloomberg’in haberine göre, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed’in yabancı merkez bankalarına geçici olarak tahvil karşılığı dolar edinme imkanı sağladığı programına katılmak için yeterli ABD Hazine tahvili bulunmayan ülkelere kısa vadeli dolar fonlaması sağlamaya hazırlanıyor.

Georgieva, cuma günkü basın toplantısında “Kurulumuz gelecek günlerde temelde güçlü ancak sıkışan ekonomiler için kısa vadeli likidite hattı oluşturmak üzerine bir teklifi değerlendirecek” demişti. Georgieva, IMF’nin koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı mücadelede 1 trilyon dolar borç verme kapasitesine hazır olduğunu dile getirdi.

Çin cesaret verici

Öte yandan IMF yetkilileri, salgınının ilk görüldüğü Çin’de ekonomik toparlanmanın “sınırlı da olsa cesaret verici” olduğunu, ancak salgının tekrarlasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

IMF araştırma bölümü yetkilileri, salgının ekonomik etkilerine ilişkin bir blog yazısı yazdı.

Yetkililer, salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin’de yılın başında sert düşüşlerin yaşandığı PMI verisinde, zayıf dış talebe rağmen ılımlı bir iyileşmenin görüldüğüne işaret ederek, “Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başarılı olabileceğini ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.