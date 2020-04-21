İnci Nasıl Oluşur? Kısaca İncinin İstiridye İçinde Oluşumu

İnciler 3 farklı tiptedir. Bunlardan ilki bilinen doğal incidir. Diğerleri ise kültürlü ve taklit incilerdir.



İnci Nasıl Oluşur?



İnciler, küçük bir tahriş edici istiridye ya da yumuşakça içinde kendine yer bulduğunda oluşmaya başlar. Bu tahriş edici materyal bir kum tanesi veya bir kabuk parçası olabilir. Fakat daha tipik olarak küçük bir parazitten meydana geldiğini söylemek doğru olacaktır. Bu tahriş edici yumuşakçaları rahatsız eder ve daha sonra yavaşça kendini korumak için sedef salgılamaya başlar. Sedef, istiridye veya midye kabuğunun içini kaplayan maddeye verilen isimdir. Sedef materyali kaplarken bir yandan da zaman içinde katmanlar oluşur.



Tahriş edici olarak kullanılan maddenin boyutuna ve şekline bağlı olarak ortaya çıkan inci çok çeşitli boyutta olabilir. Ayrıca incinin şekli de farklı biçimlerde görülebilir. İncinin rengi ise okyanusun veya yumuşakçaların yaşadığı başka bir su kütlesine bağlı olarak da değişebilir.



Kısaca İncinin İstiridye İçinde Oluşumu



İdeal bir inci mükemmel yuvarlaklıkta ve aydınlıkta olmalıdır. Çoğu zaman alışılmadık şekillerde ve farklı renklerde de olabilirler. Fakat bunlar incinin değerini düşürmektedir. İncinin ideal düzeye gelebilmesi için istiridye içerisinde yeterli sedef birikmesi uzun yıllar alır. Genellikle yabani incilerin oluşması en az yedi yıllık bir zaman gerekebilir.



Düşük kaliteli inciler genellikle istiridye içerisinden bir yıl kadar kısa bir sürede oluşur. Bunlar çok ince bir sedef katına sahiptir. İnciler tuzlu su kaynaklarında oluşabileceği gibi tatlı su kaynaklarında da oluşabilir.



İncilerin oluşumu aslında biyolojik bir sürecin sonucudur diyebiliriz. Bir nevi istiridyenin kendisini yabancı maddelerden korumanın yoludur. İstiridye gibi midyeler de inci üretebilseler de bu oldukça nadir görülen bir durumdur. İstiridyenin kendini korumak istemesi sonucu ortaya mücevher alanında oldukça değerli görülen inciler çıkmaktadır. Her bir inci oluşum yılına ve pürüzsüzlüğüne göre değer kazanır.