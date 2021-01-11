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11.01.2021 - 10:12 | | AA

İnek sütü miktarı yüzde 1,2 arttı

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,2 arttı

İnek sütü miktarı yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 736 bin 965 ton inek sütü toplandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,2 arttı, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 7,5 artarak 138 bin 319 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 10,9 artarak 1 milyon 472 bin 222 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,4 azalarak 83 bin 745 ton, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 1 milyon 23 bin 884 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 189, yağsız süt tozu yüzde 11,2, kaymak üretimi yüzde 8,4, inek peyniri üretimi yüzde 7, tereyağı üretimi yüzde 4,8 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 13,2, ayran üretimi yüzde 26,5, azalmıştır.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9,9, tam yağlı süt tozu yüzde 8,7, kaymak üretimi yüzde 7,5, tereyağı üretimi yüzde 5,9, yağsız süt tozu yüzde 5,4 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,4 ve ayran üretimi yüzde 15 azalmıştır.

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