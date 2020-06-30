BİST116.6270.68EURO7.68-0.34USD6.850.01ALTIN389.63-0.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz ekonomisinde sert daralma
    ABONE OL
    30.06.2020 - 15:37 | | AA

    İngiliz ekonomisinde sert daralma

    İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daraldı.

    İngiliz ekonomisinde sert daralma

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, beklentilerin üzerinde, yüzde 2,2 daralma kaydetti. Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 2 daralması yönündeydi.

    İlk çeyrek verileri ile İngiliz ekonomisi, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

    İngiliz ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 daralmıştı.

    ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ayında tüm ana sektörlerde dikkate değer bir azalma görüldü. Mart ayında tüketici harcamalarındaki sert düşüş, hanehalkı tasarruflarında dikkate değer artışa yol açtı. Öte yandan, son verilere göre, İngiliz ekonomisi mart ayında yüzde 6,9 daraldı." ifadelerini kullandı.

    Kurbanlık koçla kafa tokuşturdu, elmacık kemiği kırıldıDüzce’nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedaviye alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

    Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 bin 790 kişiye ceza

    Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 bin 790 kişiye ceza

    Sıradaki Haber