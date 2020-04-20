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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz hükümeti duyurdu! 1 milyar 250 milyon sterlin ayrıldı
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    20.04.2020 - 18:19 | | AA

    İngiliz hükümeti duyurdu! 1 milyar 250 milyon sterlin ayrıldı

    İngiliz hükümeti, inovasyona dayalı girişimcilik firmalarının desteklenmesi için 1 milyar 250 milyon sterlinlik bütçe ayrıldığını duyurdu.

    İngiliz hükümeti duyurdu! 1 milyar 250 milyon sterlin ayrıldı

     

    İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, inovasyon yapan girişimci şirketlerin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 milyar 250 milyon sterlin ayrıldığı, bu şirketlerin İngiliz ekonomisinin büyümesinde gelecek dönemde önemli rol oynamasının beklendiği belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Bu yeni ve dünya çapında öncü olan fon, şirketlere bu zor zamanlarda ihtiyaç duydukları finansmana erişme imkanı tanıyor. Böylece farklı sektörlerde hızlı büyüyen, dinamik firmalar, yeni fikirleri üretip refah seviyesini yayabilecekler." ifadelerini kullandı.

    Başlangıçta toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, vaka sayısının hızla artması ve eleştirilerin ardından bu politikasından dönmüştü.

    Bu kapsamda hem ekonomik paket hem de sağlık tedbirleri açısından salgınla mücadeleye gecikmeli başlayan İngiltere, geçen ay 330 milyar sterlin büyüklüğünde ekonomik paket açıklamıştı.

    Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke tarihinde bir ilk olan uygulamayı duyurarak ayda 2 bin 500 sterline kadar olmak üzere iş yerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'inin devlet tarafından ödeneceğini, uygulamanın en az 3 ay süreceğini ve gerekirse uzatılacağını duyurmuştu.

    Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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