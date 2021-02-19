MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden önemli Uber kararı
ABONE OL
19.02.2021 - 14:45 | | AA

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden önemli Uber kararı

İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne vardı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden önemli Uber kararı

Yüksek Mahkeme, iki Uber sürücüsünün açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirildi.

Karar, İngiltere’de binlerce Uber sürücüsünün yıllık izin ve asgari ücret hakkı kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, karar dolayısıyla Uber’in söz konusu haklara ilişkin yüklü tazminat talepleri ile karşılaşması da mümkün.

İngiltere'de Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü James Farrar ve Yassen Aslam, 2016 yılı ekim ayında haklarının korunması için şirkete karşı dava açmıştı.

Uber ise İngiltere’de çalışanların haklarına ilişkin davayı üç kez kaybettikten sonra temyize götürmüştü. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı, nihai karar olması ve bağlayıcı niteliği bulunması nedeniyle önem taşıyor. Uber’in sadece başkent Londra’da 45 bin sürücüsü bulunuyor.

    Korkunç iddia! Eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştüAdana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete maruz kalan 20 yaşındaki Fatma, balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuğu olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Usulsüz reçete ile 12.5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon!

    Usulsüz reçete ile 12.5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon!

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat son depremler listesi...

    Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Şubat son depremler listesi...

    Sıradaki Haber