İngiltere STA’sında ‘kur’ önlemi alındı

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, İngiltere ile Türkiye arasındaki ortak komiteye iki tarafın bakanlık düzeyindeki veya bu kapsamda görevlendirilen temsilcileri eş başkanlık yapacak. İlk toplantısını yaptıktan sonra tarafların talebi üzerine bir araya gelecek olan komite, anlaşmanın işleyişini izleyecek ve gerekli hallerde anlaşmada değişiklik önerebilecek. STA’yla ilgili her anlaşmazlık, ortak komiteye getirilebilecek. Anlaşmazlığın, ortak komiteye iletildiği tarihten itibaren iki ay içinde çözümlenememesi durumunda, şikayet eden taraf, konuyu komite tarafından belirlenen hakemlerin görev yapacağı bir tahkime götürecek.



Man’da da geçerli



STA, Büyük Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın yanı sıra Birleşik Krallığın sorumlu bulunduğu bölgeler olan Guernsey ve Jersey yetki alanları ile Man Adası’nda da geçerli olacak. Türkiye açısından da, “kara ülkesine, iç sularına, karasularına ve bunların üzerindeki hava sahasına, canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde egemen hak veya yetkilere sahip olduğu deniz alanlara” uygulanacak.

Sermaye hareketlerine önlem



STA’da yer alan maddeye göre, taraflardan biri, parasal ve döviz kuru politikaları ile ilgili makroekonomik zorluklara neden olan ödemeler dengesi, sermaye hareketleri veya dış finansman zorlukları ile karşılaşırsa, sermaye hareketlerine ve transferlere ilişkin kısıtlayıcı önlem alabilecek.



Kısıtlama uygulayacak taraf, diğer devleti 45 gün öncesinden gerekçesiyle birlikte uyaracak. Alınacak önlemler, gerekli olanların ötesine geçemeyecek ve durum iyileştikçe aşamalı olarak kaldırılacak. Söz konusu tedbirler, ortak komitede de gündeme getirilebilecek. STA, silah ve mühimmat üretimi ile silahlı kuvvetlerin ikmali ve savaş zamanında alınan önlemlere aykırı şekilde yorumlanamayacak.