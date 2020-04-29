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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu
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    29.04.2020 - 14:24 | | AA

    İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu

    İngiltere'de toplam değeri 82 milyar sterlini bulan 373 bin adet konutun satış sürecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

    İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu

    İnternet üzerinden gayrimenkul alımı ve kiralama hizmeti sunan Zoopla'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle toplam değeri 82 milyar sterlini bulan 373 bin konutun satış sürecinin beklemeye alındığı bildirildi.

    Açıklamada, satış konusunda yapılan anlaşmaların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10'da bir düzeyinde olduğu belirtilerek, normal koşullarda bahar aylarının emlak satışları konusunda hareketli olduğu ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ev sahibinin evlerini satmak ya da yeni bir eve taşınmak konusunda çekimser kaldığı kaydedildi.

    Emlak satışlarının İngiltere genelinde karantina uygulanması kararının alındığı 23 Mart'tan itibaren bir anda düştüğü aktarılan açıklamada, halihazırda satışların mart başına kıyasla yüzde 60 azaldığı bildirildi.

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