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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'de enflasyon yükseldi
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    19.08.2020 - 13:13 | | AA

    İngiltere'de enflasyon yükseldi

    İngiltere'de temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1 arttı.

    İngiltere'de enflasyon yükseldi

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 1 artış kaydetti. Yıllık TÜFE, bir önceki ay yüzde 0,6 seviyesindeydi.

    Temmuzda TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

    ONS açıklamasında, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dişçilerin ve berberlerin kullandığın kişisel korunma malzemelerinin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

    Açıklamada, her yıl perakende mağazalarında görülen indirimlerin bu yıl yapılmamasının da enflasyondaki artışı desteklediği kaydedildi. 

    Akılalmaz ölüm kamerada! Koşan köpeğin tasması ayağına takılınca...Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
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