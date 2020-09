İnovasyon ve sanatla büyüyor

Bu yıl 50’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan şirketle ilgili bilgi veren Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, markanın gücünü inovasyon ve tasarımdan aldığını söyledi. Yılda 120 milyon, günde ise ortalama 330 bin parça üretim kapasitesi bulunan şirketin 72 ülkeye ihracat yaptığını belirten Sema Güral Sürmeli şöyle konuştu:



“İnovatif serilerle dünya porselen modasına yön vererek ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 72 ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimimizin tamamı Kütahya’da bulunan 5 ayrı tesiste gerçekleşiyor. Türkiye’de 22 mağazamız ve 450 perakende satış noktamız bulunuyor. Yurtdışında ise 1000’in üzerinde satış noktasında Kütahya Porselen ürünlerine ulaşılabiliyor. 2019’u toplam 70 milyon dolar ciroyla kapadık ve bu cironun yüzde 40’ı yurtdışı satışlardan elde edildi. 2020 için yurt dışı ciro hedefimizi 30 milyon dolar olarak belirlemiştik ancak pandemi nedeniyle sektörde yüzde 55 bir daralma oldu. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve odak pazarlardaki gelişmelere paralel olarak 2020 yılını 20 milyon doların üzerinde bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Pandemi döneminde aldığımız önlemler ve yaptığımız revizyonlar yılın kalan yarısında pozitif bir büyüme rakamı yakalanmasını sağlamada etkili olmaya başladı.”



İlk tasarım merkezi



Sema Güral Sürmeli tasarıma verdikleri önemi şöyle anlattı:



“Uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırarak, sağlam bir Türk firması olarak dünyanın pek çok ülkesinde yeni nesil koleksiyonlarımızla yer alıyoruz. Kütahya Porselen’in 45 kişilik ekibi bulunan tasarım merkezinin Türkiye’de bir ilk... Marka, aynı zamanda Defne Koz, Kunter Şekercioğlu, dünyaca ünlü mikro art sanatçısı Hasan Kale gibi başarılı tasarımcılarla çok özel ve ödüllü koleksiyonlara imza atıyor.”



Ödüllü koleksiyonlar



Kütahya Porselen’in nano teknolojiyle ürettiği Nanokrem, Nanodekor, Nanopor gibi koleksiyonları ve reaktif ürünlerinin son günlerde yoğun ilgi gördüğünü belirten Sema Güral Sürmeli şunları söyledi:



“Özellikle gastronomi profesyonelleri için tasarladığımız Ayla ve Aura koleksiyonları ise son dönemde oldukça popüler. Bu iki koleksiyon ile Design Turkey 2019’da iki ‘Üstün Tasarım’ ödülüne birden layık görüldük. Aynı zamanda Aura, Ayla ve Galaxy koleksiyonlarının her biri ile Plus X Award 2020’de ‘Yüksek Kalite’ ve ‘Tasarım’ ödüllerinin de sahibi oldu.”