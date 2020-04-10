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    HaberlerEkonomi Haberleri İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı
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    10.04.2020 - 10:21 | | AA

    İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı

    İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,15, yıllık bazda 8,49 artış kaydetti.

    İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

    Buna göre, Endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,15, geçen yılın şubat ayına göre de yüzde 8,49 yükseldi.

    Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,36 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,25 azaldı. Şubat 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 4,94, işçilik endeksinde yüzde 16,07 artış gerçekleşti.

    Bina inşaatı maliyet endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,67 artış gösterdi. Şubatta, ocak ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,51 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,33 düşüş gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi yüzde 15,99 yükseldi.

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,06 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,86 arttı. Şubatta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,11 azalış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,03 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,32, işçilik endeksinde yüzde 16,37 artış kayıtlara geçti. 

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