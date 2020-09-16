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    HaberlerEkonomi Haberleri 'İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor'
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    16.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    'İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

    'İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor'

    İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum" dedi.

    Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408'e yükseldi.

    Albayrak, Twitter’dan ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de paylaşımda bulundu. Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, “Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak ‘evet’ ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

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