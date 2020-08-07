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    HaberlerEkonomi Haberleri Irak petrol üretimini Ağustos ve Eylül'de kısacak
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    07.08.2020 - 14:06 | | DHA

    Irak petrol üretimini Ağustos ve Eylül'de kısacak

    Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar Ismail, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki eksiklerini karşılayabilmek için, Ağustos ve Eylül aylarında petrol üretiminde ek kısıntılar yapacaklarını açıkladı.

    Irak petrol üretimini Ağustos ve Eylül'de kısacak

     

    Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı kararında üzerine düşenleri yerine getirememiş, Haziran ayında yaptığı açıklamada bunu daha sonra, daha fazla kısıntı yaparak telafi edeceğini açıklamıştı.

    Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman ile bir telefon görüşmesi yapan Ismail, Ağustos ve Eylül aylarında günde ortalama 400 bin varillik ek kısıntı yapacaklarını ve böylece günlük petrol üretim kısıntısı miktarını 1.25 milyon varil olarak uygulayacaklarını söyledi.

    ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.

    'Kadının üzerine oturmuş bıçaklıyordu'Bursa'da kardeşi Mustafa B. tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.’nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, “Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.
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