BİST119.6890.76EURO7.860.27USD6.850.04ALTIN399.700.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İran Petrol Bakanı: "Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor"
    ABONE OL
    20.07.2020 - 14:24 | | AA

    İran Petrol Bakanı: "Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor"

    İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, şu an hiçbir ülkenin İran'la iş birliğine yanaşmadığını söyledi.

    İran Petrol Bakanı: "Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor"

    İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneyinde yer alan gaz sahalarındaki çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Zengene, "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya yanaşmıyor." dedi.

    Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını belirtti.

    ABD yaptırımları

    ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

    ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

    Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı. 

      Ayasofya Camisi'nin halıları seriliyor!Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına sayılı günler kala halılar serilmeye başlandı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayı arttı!

      Son dakika... Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayı arttı!

      Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

      Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

      Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

      Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

      İşte Gaziantep'teki koronavirüs vakalarının artış sebebi

      İşte Gaziantep'teki koronavirüs vakalarının artış sebebi

      Sıradaki Haber