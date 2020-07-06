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    HaberlerEkonomi Haberleri İran yumurta ihracatını durdurdu
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    06.07.2020 - 11:38 | | AA

    İran yumurta ihracatını durdurdu

    İran Piyasa Düzenleme Kurulu, fiyatların yükselmesi nedeniyle yumurta ihracatını durdurdu.

    İran yumurta ihracatını durdurdu

     

    Tasnim Haber Ajansı'na göre, Piyasa Düzenleme Kurulu'nun kararı üzerine, ülkede yumurta fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yurt dışına söz konusu ürünü ihraç eden firmaların izin belgeleri 4 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla iptal edildi.

    Geçtiğimiz günlerde İran'da 30 adetlik bir koli yumurtanın fiyatı 20 bin tümenden 32 bin tümene (yaklaşık 1,6 dolar) yükselmişti.

    12 katlı binanın çatısından atlayan gencin intiharı kameradaKaraman'da Cihan O. (25), 12 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de intihara kalkıştığı öğrenildi.
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