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    HaberlerEkonomi Haberleri İran'ın gönderdiği son petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına ulaştı
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    01.06.2020 - 20:08 | | AA

    İran'ın gönderdiği son petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına ulaştı

    İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği beşinci ve son petrol yüklü tankerin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

    İran'ın gönderdiği son petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına ulaştı

     

    Venezuela Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kara sularına sorunsuz giriş yapan Clavel isimli son petrol yüklü tankere eşlik edildiği bilgisi paylaşıldı.

    İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan 5 petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrolün İran'dan satın alındığını ve Venezuela'da da para ile satılacağını açıklamıştı.

    Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

    Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

    Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

    Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

    Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken, Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.ABD, nisanda Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
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