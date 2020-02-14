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    HaberlerEkonomi Haberleri İş Bankası, TSKB'nin yüzde 5,8'lik payını satın aldı
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    14.02.2020 - 14:22 | | AA

    İş Bankası, TSKB'nin yüzde 5,8'lik payını satın aldı

    İş Bankası bağlı ortaklıklarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) sermayesinde Trakya Yatırım Holding AŞ'ye ait olan yüzde 5,80 oranında ve 162 milyon TL nominal tutardaki payların tamamını 222,4 milyon TL peşin bedelle satın alındığını duyurdu.

    İş Bankası, TSKB'nin yüzde 5,8'lik payını satın aldı

    İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

    "Bankamız yönetim kurulunun dünkü kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ sermayesinde Trakya Yatırım Holding AŞ'ye ait olan yüzde 5,80 oranında ve 162 milyon 301 bin 658,391 TL nominal tutardaki payların tamamı 222 milyon 353 bin 272 TL peşin bedelle bankamızca satın alınmış olup Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ sermayesindeki doğrudan pay oranımız yüzde 47,23 seviyesine yükselmiştir." 

    Dikkat çeken hareketlilik! 100'den fazla konvoy İdlib'e ulaştıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.
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