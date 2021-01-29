MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İş Bankası’nda iki atama var
ABONE OL
29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İş Bankası’nda iki atama var

Türkiye İş Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantısında, bankanın genel müdür yardımcılığı görevine bilgi teknolojileri müdürü Sabri Gökmenler ve kurumsal mimari müdürü Sezgin Lüle’nin getirilmesi kararı alındı.

İş Bankası’nda iki atama var

Banka açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Bilgi Teknolojileri Müdürü Sabri Gökmenler ve Kurumsal Mimari Müdürü Sezgin Lüle’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verildi.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Sıradaki Haber