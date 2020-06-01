İş Bankası’ndan firmalara e-dönüşüm kampanyası

İş Bankası, işletmelerin e-dönüşüm sürecine destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl e-fatura ve e-serbest meslek makbuzuna (e-SMM) geçecek olan banka müşterilerine, e-fatura ve e-SMM hizmetleri İşNet fatura platfomu olan NetteFatura üzerinden 1 yıl süreyle ücretsiz sağlanacak. Açıklamada, “Üstelik müşterilerimiz bu hizmetten taahhütsüz olarak faydalanıyor” denildi.

Tasarruf sağlıyor

Açıklamada, İş Bankası’nın iş yerleri için sunduğu e-çözümlerin zaman ve efor tasarrufu sağladığı belirtildi. Böylece elektronik fatura, ekstre ve imza hizmetleri ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin güvenli ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Zorunlu tutuldu

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-fatura sistemine geçmesi zorunlu. Serbest meslek erbabı için de 1 Haziran 2020 tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

İndirimli e-imza

E-fatura başvurusu için şirketlerin mali mühre, gerçek kişilerin ise elektronik imzaya sahip olması gerekiyor.

E-fatura ve e-SMM kullanabilmek için de mali mühür veya elektronik imza kullanılması gerekiyor. Mali mührün belirlenmiş resmi ücretleri bulunuyor. Elektronik imza için de bu hizmeti sağlayan şirketlerin belirlediği yıllık kullanım ücretleri ödeniyor. Öte yandan, özel entegratörler kesilen veya gelen faturalar / meslek makbuzları için belli bir ücret alıyor. İş Bankası müşterilerine TÜRKTRUST üç yıllık e-imza paketi yüzde 50 indirimle 199 TL’ye sunuluyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi https://bit.ly/2zbmSYN adresinde bulunuyor.

Kampanya koşulları

Kampanyaya 31 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurulabilecek.

Kampanya kapsamındaki ücretsiz hizmet, hizmetin aktivasyon tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ücretsiz sunulacak hizmet 5 bin kontör ile sınırlı olacak.

Her bir e-fatura, e-arşiv fatura, e-SMM, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu düzenlenmesi ve alınması 1 kontör.

Mevcut İşNet e-fatura/e-arşiv fatura/e-SMM müşterileri kampanyadan faydalanamayacak.