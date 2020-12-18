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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İş Leasing’e 20 milyon euro

İş Leasing, ECO Trade and Development Bank’dan 20 milyon euro tutarında fon sağladı.

İş Leasing’e 20 milyon euro

Temin edilen kaynak, İş Leasing tarafından KOBİ’lerin makina ve teçhizat yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak. Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç şunları söyledi:

“Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ve uyguladığımız sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile 2020 yılının ilk dokuz aylık dönemini 335 milyon dolar yeni işlem hacmi ile tamamladık. Şirketimiz aynı dönemde büyük çoğunluğu KOBİ olan müşterilerimiz ile 382 milyon dolar tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak sektördeki yeni işlemlerden yüzde 14.4’lük pay aldı. ECO Trade and Development Bank’tan sağlanan fonu, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin orta vadeli yatırımlarını finanse etmekte kullanacağız.”

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