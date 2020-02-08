İş yazılımına yerli girişim damgası

İş akış yönetimi ve otomasyon sistemleri alanında faaliyet gösteren Opsgenie, geçen yıl Amerikalı dev Atlassian’a 295 milyon dolara satılarak önemli bir başarı hikayesine imza attı. Kurucusu Berkay Mollamustafaoğlu şirkette görevini sürdürüyor. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun. 1993’te Amerika’ya master için gitti.

2006’da Belçika’da üniversiteden arkadaşları Pınar ve Tuğrul Kınıkoğlu ile ilk yazılım şirketi iFountain’i kurdu. Ankara’da yazılım geliştirme işlerini yapmak için de ofis açtı. Ancak istedikleri büyümeye erişemediler. 2012’de pazarda gördüğü bir fırsatı değerlendirmek için ise Abdurrahim Eke ve Sezgin Küçükkaraaslan’la Opsgenie’yi kurdu. İlk yıllarda Opsgenie’yi iFountain’dan elde ettikleri gelirle finanse ettiler.

Mollamustafaoğlu, Atlassian satışından önce Amerika’daki en önemli risk sermayesi yatırımcılarından Battery Ventures’dan 10 milyon dolar yatırım aldıklarını söylüyor. Mollamustafaoğlu, “Atlassian’a satış öncesi başka bir şirketten teklif almıştık. O teklifin değerlendirmesi sırasında Atlassian ve diğer başka şirketlerle görüşmeye başladık. Atlassian çok önceden beri takip ettiğimiz, Avustralya’dan çıkıp dünya ölçeğinde başarılı olabilmesi ve farklı kültürü ile kendimize yakın hissettiğimiz bir şirket. Süreç sonucunda Atlassian ile anlaştık” diyor.

Başarı yıllar aldı

Satın alınma anlaşması gereği kendisi ve kurucu arkadaşları Atlassian’da çalışmaya devam ediyor. Satıştan sonraki zamanda hem ürünlerini Atlassian’ın diğer ürünleri ile entegre etmek için hem de Ankara’daki ekibin Atlassian organizasyonunun bir parçası haline gelmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Berkay Mollamustafaoğlu, bir girişimci olarak ne gibi zorluklar yaşadıkları sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Girişimcinin hayatında birçok belirsizlik var. Başarıya ulaşmanın ne kadar süreceği belli olmuyor. Bir garantisi de yok. Opsgenie’nin başarılı bir çıkış sağlaması iFountain yıllarını da sayınca 12 yıl aldı. Bu inişli çıkışlı geçebilen yıllar içerisinde doğru yolda olduğuna inancı hem kendin hem de ekip için devam ettirebilmek ve finansal olarak ekibin güvenliğini sağlamak zorlayabiliyor. Ben bu sürede maaşların zamanında ödenebilmesi için gerektiğinde yurtdışında danışman olarak çalıştım. Eşimin kariyeri ve yeterli geliri olması beni bu süreçte çok rahatlattı.”

Her zaman global düşünmek lazım

Mollamustafaoğlu’na göre başarılı olmanın yolu herkes için farklı olabiliyor: “Benim başarıya ulaşmamda en büyük etken ODTÜ yıllarından başlamak üzere çok yüksek kaliteli beni daha ileriye iten insanlarla birlikte öğrenme, çalışma ve yaşama şansım olması oldu. 30 yıldır dünyanın birçok ülkesinde farklı şirketlerle ve insanlarla çalışmaktayım. iFountain’de ve Opsgenie’de beraber çalışma fırsatı bulduğum ekip, alanında dünyanın en iyileri. Startup kurucularına global pazarı hedeflemeleri, kendileri gibi öğrenme ve kendini geliştirme iştahı yüksek insanlarla bir araya gelmelerini öneriyoruz. Sadece Türkiye değil global pazara odaklanmalarını tavsiye ediyorum.”

Finans kaynağı az

Berkay Mollamustafaoğlu, startup’ların finansman sorunuyla ilgili de, “Türkiye’de girişimcilerin kullanabileceği finans kaynakları çok çok az. 2019’da Türkiye’de startup’lara yatırım miktarı 100 milyon dolar. Yakın zamanda finansmanda çok büyük bir artış beklenmiyor, dolayısıyla Türkiye’deki startup’ların global pazara odaklanması gerekir” dedi.

Yarı zamanlı başladı İngiliz deve sattı

Üllkemizde 2019 yılında başarılı bir çıkışa imza atan diğer yerli bir girişim de Foriba. Şirketlerin muhasebe ve finans tabanlı iş süreçlerini dijital platforma aktarmaları için e-dönüşüm çözümleri sunuyor. İngiltere merkezli Sovos’a satıldı. Foriba kurucusu ve Sovos’un Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Gültekin Bahar, odaklanmanın başarının en önemli etkenlerinden biri olduğuna işaret ediyor.

Ona göre büyüme odaklı olmak ve doğru ekiplerle sürekli değişimi yönetmek çok önemli. Bahar, “Pazar, müşteriler ve iş yapış şekillerinin sürekli değiştiğini bilerek, buna göre işi yönetmek gerekiyor. Yeni startup kuranlara en önemli tavsiyem, doğru, verimli ve çok çalışmaları. Hızlı olmaları, hızlı pivot yapmaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için etraflarında onlara destek olabilecek doğru ağı kurmalarını, doğru insanlara ulaşmalarını ve onlardan mümkün olduğunca çok geri bildirim almalarını tavsiye ederim” diyor.

Hızlı büyüdü

O, Foriba’da 2001’de yarı zamanlı developer olarak çalışmaya başladı. 2005’de mezun olduktan sonra ise tam zamanlıya geçti. Foriba o zamanlar terzi işi yazılımlar geliştiren bir yazılım eviydi. O dönemdeki patronu Ahmet Bilgen ile 2008’den itibaren ürünleşmek üzere çalışmalar yapmaya başladı. Bahar, “2008’de elektronik imza entegrasyonu sonrasında regülasyon teknolojilerine odaklanmak için yazılım işlerimizi bıraktık. 2010’da çıkan e-fatura regülasyonu ile Türkiye’de ilk e-fatura entegrasyonunu gerçekleştirdik. 2014’de getirilen e-fatura zorunluluğu ile hızlı bir büyüme yakaladık” diye anlatıyor. Bahar, Foriba’nın büyüme sürecinde her altı ayda yeni bir şirket haline geldiklerinden bahsediyor: “İlk başta ürün geliştirme süreçlerinde çok zorlandık.Sovos’tan önce de yatırım taleplerimiz oldu. 2014’de Revo Capital’den 4 milyon dolar, 2018’de Revo Capital ve Endeavor Catalist’in de katılımıyla 6 milyon dolarla toplamda 10 milyon dolarlık yatırım aldık. Operasyonumuzu büyüteceğine ve Avrupa’da 8 ülkeye teknoloji ihracatımızı artıracağına inandığımız için Sovos ile anlaştık.”

‘Uzun bir maraton’

Koray Gültekin Bahar, Türkiye’deki startup ekosistemiyle ilgili de şunları söylüyor: “Türkiye’de çok değerli oyuncular var. Bu alanda deneyim kazanan insan kaynağımız artıyor. Bu konunun uzun bir maraton olduğunu unutmamamız gerekiyor. Daha fazla başarı ve başarısızlık hikayeleri ile ekosistemin daha da güçleneceğine eminim. Finansman, hızlı büyüyen şirketler için her zaman önemli. Önümüzdeki dönemde yeni kurulan fonlarla bu konuda daha iyi bir ortama sahip olacağımızı görüyorum. Daha fazla çıkış olması sayesinde hem yatırım fonlarına ilginin artacağına hem de bizim gibi çıkış yapan girişimlerin gerek fonlar, gerekse doğrudan melek yatırımlarla ekosisteme destek olduklarını görüyorum. Bu kartopu etkisi artarak sürecek.”

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