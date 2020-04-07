İşe gitme oranı yüzde 45 düştü

Raporda, 16 Şubat-29 Mart arasında Türkiye’de topluluk hareketliliği sahil, park, plaza gibi alanlarda yüzde 58, metro, otobüs ve tren istasyonlarında yüzde 71 geriledi. Veriler marketler, özel gıda mağazaları, pazar alanları, eczane gibi alanlarda topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azaldığını gösteriyor. İş yerlerindeki hareketlilik yüzde 45 azaldı. İkamet edilen yerlerde hareketlilik ise yüzde 17 artmış durumda.