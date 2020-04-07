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    HaberlerEkonomi Haberleri İşe gitme oranı yüzde 45 düştü
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    07.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşe gitme oranı yüzde 45 düştü

    Google Maps’e göre Türkiye’de işe gitme oranında yüzde 45’lik azalma görüldü. Google, ‘Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu’nu yayımladı. 131 ülkeyi kapsayan raporda Türkiye de var. Rapor, konum geçmişlerini Google’ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlandı.

    İşe gitme oranı yüzde 45 düştü

    Raporda, 16 Şubat-29 Mart arasında Türkiye’de topluluk hareketliliği sahil, park, plaza gibi alanlarda yüzde 58, metro, otobüs ve tren istasyonlarında yüzde 71 geriledi. Veriler marketler, özel gıda mağazaları, pazar alanları, eczane gibi alanlarda topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azaldığını gösteriyor. İş yerlerindeki hareketlilik yüzde 45 azaldı. İkamet edilen yerlerde hareketlilik ise yüzde 17 artmış durumda.

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