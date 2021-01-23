İşgalden kurtarılan Şuşa’ya Ziraat şubesi

Demirci, yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın 2020’de topraklarını işgalden kurtararak 30 yıldır devam eden sorunu çözdüğünü ve kanayan yarayı kapattığını belirtti. Türkiye’nin Azerbaycan’a her türlü katkıyı verdiğini hatırlatan Demirci, “Artık savaş bitti. O bölgenin kalkınması ve Azerbaycan ekonomisine entegre edileceği bir döneme girdik. Bu dönemde Ziraat Bankası olarak Azerbaycan’a geldiğimiz ilk günden yaptığımız şeyleri o bölgede de yapma kararı aldık” dedi.

Nahçıvan’a şube

Demirci, Türkiye’nin desteğinin bir göstergesi olarak Şuşa’da yer almak istediklerini belirterek “Şuşa’da şube açma kararı aldık. Devletin ilgili kurumlarından gerekli izinler alındıktan sonra şubemizi orada açacağız. Birkaç ay içerisinde açmaya hazırız” bilgisini verdi.

Karabağ bölgesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Demirci, devletin sübvansiyonlarının dışında o bölgede istihdam ve üretim sağlayıcı yatırımcılara daha uygun şartlarda krediler vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Demirci, 2021’de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde de şube açacaklarını bildirerek “Ziraat Bankası, Azerbaycan ekonomisine destek ve katkı vermeye devam edecek” diye konuştu.