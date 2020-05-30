İşletmeler 1 Haziran’a hazır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alınan kararın ekonomide hareketlenme getireceğini belirtti. 65 yaş üstü işletme sahipleri için alınan karardan memnun olduklarını söyleyen Palandöken, “415 sektörden her işyeri sahibi işlerinin başında olacak. Sektörlere rahatlama gelecek” diye konuştu.

Temassız menü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörde ürün ve hizmet üretenlerle birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin yer aldığını söyledi. Bingöl, “Restoranlarda temassız menüler olacak, girişlerde maske takılması, kolonya sunulması, temassız ödeme ve ateş ölçümü gibi birçok kural getirdik” dedi.

İşletmelerde belgelendirmenin ön plana çıkacağını kaydeden Bingöl, “Restoranlarda belgelendirme çalışmasına başlıyoruz. Bu belgelendirme ile işletmenin yaptığı hijyen işlemleri ve kurallar kapı girişlerine asılacak” ifadelerini kullandı.

1+1 yolculuk

Otobüs yolculukları 1+1 planıyla ve yüzde 50 kapasiteyle yapılacak. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “İkramlar firmaların inisiyatifinde. Maskeli seyahat olacak. Otobüsler yüzde 50 kapasitede çalışacak” dedi. Salgından önce otogara günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığını belirten Özcan, “Salgınla birlikte bu sayı 30-40’lara düştü. 65 yaş üstüne seyahat izni gelince bu sayı 150-200’e çıktı. Pazartesi de yasaklar kalkacağı için yoğunluk var” diye konuştu.

Havalimanlarında da yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Maske zorunlu olacak. Yolcu haricinde girişlere izin verilmeyecek. Uçakta kabine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

Tatilde ‘hijyen’ tercih sebebi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, turizm tesislerinin Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı belgesi alarak faaliyet göstereceğini söyledi. Çorabatır, “Hijyen ve Kovid-19 önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edilmesi bekleniyor” diye konuştu.

Direksiyona streç film

Sürücü kursları önlemlerle faaliyete başlayacak. Teorik eğitimlerin verildiği dersliklerde 1.5 metrelik mesafe olacak. Araçlarda birebir eğitimler verilecek. Maske ve eldiven zorunlu olacak. Direksiyon simidi ve vites topuzu streç filmle kaplanacak. Motosiklet eğitimleri için de öğrenciler kendi koruyucu ekipmanlarını getirecek.

Terasta spor!

Sports International Genel Müdürü Hakan Öztürk, salonları 15 Haziran’da açacaklarını belirterek, “İçerideki üye sayısını anlık olarak mobil aplikasyonla üyelere bildireceğiz. Kapasite dolduktan sonra gelen üyelere yer açmak için 3 saati dolduranların dışarı alacağız” diye konuştu. Grup dersleri için talep aldıklarını söyleyen Öztürk, “Kapasite yarıya inecek. Bazı dersleri de teraslarımızda yapacağız” dedi.