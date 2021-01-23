İsmail Demir: Yerlilik oranlarımız daha üst seviyelere taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn gemisi olacak MİLGEM Projesi’nin 5’inci, İstif Sınıfı Fırkateynlerin de birinci gemisi olan İstanbul Fırkateyni’nin bu kutlu günde denize ineceğini söyledi.

Dünya ve içinde bulunulan bölgenin siyasi ve iktisadi olarak büyük çalkantılardan geçmekte olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin güvenliğinin öneminin bir kez daha görülmüş olunacağını ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz’de haklı mücadelemizi de sürdürdüğümüz bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde, mavi vatanın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sağlama görevini yerine getirmek amacıyla savunma sanayii olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Başkanlığımızca yürütülen projeler ile çok sayıda platform denizlerimizde hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Projelerimiz, başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, ana ve alt yüklenici şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir iş birliği ağı sayesinde hayata geçirilmektedir.”

Demir, muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede, sadece askeri değil sivil alana dönük de projeler geliştirdiklerini ve buna devam edeceklerini dile getirdi.

“İthal edilen birçok kritik teknoloji yerli ve milli imkanlarla geliştirildi”

İsmail Demir, MİLGEM Projesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği iradeyle bugüne kadar, ADA Sınıfı Korvetlerden sonra bugün de MİLGEM Projesi’nin 5’inci Gemisi, İstif Sınıfı Fırkateynlerin birincisini, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn gemisi olacak İstanbul’un denize indirileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

“MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Sözleşmesini Başkanlığımız ile STM firması arasında 2019 yılı eylül ayında imzalamıştık. STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersane Komutanlığında inşası süren, ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede tedarikçilerin büyük çoğunluğu yerli firmalardan oluşmaktadır. Başkanlığımız tarafından başlatılan bu projede, STM’nin denizcilik teknolojilerindeki yetenekleri, İstanbul Tersane Komutanlığımızın gemi inşasındaki kabiliyetleri ve sayısı 220’yi bulan firmalarımızın desteğiyle ortaya çıkan güç birliğinin bir sonucu olarak güzel bir örnek ortaya konulmaktadır.”

Demir, savunma sanayisinin, Kovid-19 salgınına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini, birçok projeyi tamamladığını ve yeni ürünleri teslim ettiğini aktararak, “Bu sürede uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar da göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalmaya tahammül yoktur. Sizlerin talimatları doğrultusunda, özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde 100 yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Deniz projelerinde de geçmişte ithal edilen birçok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğinin müjdesini de ayrıca vermek istediğini vurgulayan Demir, “Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, milli dikey atım sistemi Midlas, çeşitli radar sistemleri ve elektro-optik sensörler, kızılötesi arama takip sistemi, lazer ikaz sistemi, SONAR Sistemi, torpido karıştırma ve aldatma sistemi, elektronik harp sistemi, savaş yönetim sistemi gibi sistemler bu kapsamda geliştirilmiş ve bir kısmının da ihracı gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.

"Savunma sanayiimize, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi başarıyı teyit ediyor"

Demir, mavi vatanda çok daha güçlü ve caydırıcı bir donanma için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, ihtiyaç duyulan tip ve özelliklerde yeni platformların inşalarını ve envanterde bulunan araçların modernizasyonlarına devam edeceklerini söyledi.

İlk günden bu yana Savunma Sanayii Başkanlığı'na her anlamda her tür desteği veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son gelişmeler sonrasında talimatlarının son derece net olduğuna işaret eden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız. Ülkemiz ve başkanlığımız özelinde gizliden ya da açıktan uygulanan her türlü ambargo, kısıtlama ve yaptırımın bizi daha da güçlendireceğine ve yerlilik oranlarımızın daha üst seviyelere taşınacağına olan inancımız sonsuzdur. Kapasite ve birikimiyle her vatandaşımızı gururlandıran savunma sanayiimize, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi, bu başarıyı teyit eden bir diğer husustur.”

Demir, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, başkanlığın proje ekibi ve yüklenici firma STM çalışanlarına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek, İstanbul Fırkateyni’nin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

İsmail Demir, ayrıca, ilk kaynağı yapılacak Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Geminin, dost ve kardeş Pakistan halkına hayırlı olması temennilerini iletti.