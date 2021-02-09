Iso Nedir, Görevleri Nelerdir? Iso 500, 9001 Ve 14001 Ne Anlama Gelir?

Herkes tarafından merak edilen iso nedir? Sorusun cevabına öncelikli olarak açılımını yaparak başlayalım. Iso kelimesi aslında bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. Açılımı ise International organization for standardization şeklinde yapılmaktadır. Türkçe anlamı ise Uluslararası standartlar teşkilatı olarak ifade edilmektedir.



Iso Nedir, Görevleri Nelerdir?



Iso, tüm işletmelerin büyük ya da küçük olduğu fark etmeksizin alması gerektiği bir belgedir. Alınan bu belge ile işletmelerin uluslararası alanda sahip olması gereken standartları ifade eder. Yani bir işletmenin kalitesini göstermekte olan bir belge niteliği taşımaktadır.



Iso görevleri ise;

● Parçaların taşıması gereken özellikleri belirlemek,

● Kalite standartları üzerinde çalışmak ve kaliteyi daha da iyi bir hale getirmek,

● Endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak

● Ürünlerin güvenirliğini belirtmek,

● Uluslararası alanda mal ve hizmet değişimini hızlandırmak olarak ifade edilebilir.

Iso 500, 9001 Ve 14001 Ne Anlama Gelir?



Iso, belirlediği standartları doğru bir şekilde uygulayan firmalara sertifikalar vermektedir. Iso 500, 9001 ve 14001 ise en fazla bilinenler arasında yer almaktadır. Iso belgesi ile ifade edilmek istenen genel olarak iso 9001 olarak ifade edilebilir. Kalite yönetim sistemi belgesi olarak bilinen iso 9001, işletmenin genel bir kalite standardına sahip olduğunu ifade eden bir belgedir.



Iso 14001 ise çevre yönetim standardı olarak bilinmektedir. İşletmelerin çevresel etkinlikleri değerlemeye alınarak verilmekte olan bir belge niteliği taşır. Iso 500 ise gerekli standartlara sahip olduğunu ifade etmek için kullanılmakta olan bir belge özelliğine sahiptir.