İspanya’dan otomotive 3.7 milyar euro ‘gaz’

İki yıl sürecek program kapsamında ülkede araç satışı sübvanse edilecek, yatırımlar desteklenecek ve otomotiv işgücü eğitime tabi tutulacak.

İspanya ihracatının yaklaşık 5’te birini ve milli gelirin de yüzde 10’unu oluşturan otomotiv sektörü ülke için hayati önemde. Sektörde 650 bin kişi çalışıyor. Koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerden olan İspanya’da uzun süreli sokağa çıkma yasakları otomobil üretimini ve satışlarını çok olumsuz etkiledi.

Geçen ay Nissan, İspanya’nın Barselona şehrinde 3 bin kişinin çalıştığı ve dolaylı olarak 20 bine yakın kişiye iş kapısı olan fabrikasını kapatacağını duyurdu. Pedro Sanchez hükümeti Nissan’ı bu kararından vazgeçirme uğraşında.

İspanya’nın bir diğer gelir kapısı olan turizm de koronavirüsten büyük darbe yedi. Turizm gelirini tamamen kaybetmek istemeyen İspanyol hükümeti, Schengen ülkelerine sınırların açılması için daha önce 1 Temmuz olarak verdiği tarihi 21 Haziran’a çekti.