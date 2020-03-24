İspanyol zeytininin tahtına göz dikti

Peynirci Baba markalı kahvaltılık marketlerinde başta peynir olmak üzere pek çok yöresel ürünü tüketiciye sunan Yöre Group, son dönemde zeytin konusundaki yatırımları ve inovatif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yöre Group, Gemlik’teki Peyba Zeytin Fabrikası’na yaptığı 8 milyon liralık yatırımla ızgara ve farklı ürünlerle dolgulu zeytinler üreterek bunları Sosero markasıyla hem iç piyasaya sunuyor, hem de ihraç ediyor.

Yöre Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, “Zeytinin ağaçtan toplanmasından tatlandırılmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar tüm süreç Gemlik’te yürüyor ve dünya Türk zeytinini artık İspanyol zeytini kadar tercih ediyor” dedi.

Olgunlaştırılıyor

Keskin, İspanyolların da inovatif zeytin ürünleri bulunduğunu, ancak onların erken hasat ettikleri zeytinlerin, kendi olgun zeytinlerinin lezzetine ulaşamadığını anlattı. Keskin, “Gemlik, İznik, Mudanya, Orhangazi ve Akhisar Bölgesi’nden toplanan zeytinler 2 bin tonluk depolama tesislerinde olgunlaştırıldıktan sonra, fabrikada işlenerek satışa sunuluyor” diye konuştu.

8 milyon TL yatırım

Peyba Zeytin Fabrikası’nın yıllık üretim kapasitesinin 10 bin ton olduğunu belirten Keskin şu bilgileri verdi:

“Şu anda kapasitemizin 7 bin tonunu kullanıyoruz. Ürünlerin yüzde 30’u yeni inovatif ürünler, yüzde 70’i de sofralık zeytinler. İnovatif gurme ürünler geliştirmek için aşağı yukarı 8 milyon lira civarında bir yatırım yapıldı.”

İhracatta öne çıktı

İnovatif zeytinleri ürettikleri makinelerin tasarımlarını tamamen Türk mühendislerinin projelendirdiğini ifade eden Keskin, bu ürünlerin ihracatta kendilerini öne çıkardığını kaydetti. Keskin şöyle devam etti:

“İhracatta inovatif ürünlerin satış oranı diğer ürünlere göre yüzde 60 daha fazla. Türk tipi sofralık yeşil ve siyah zeytinden ziyade gurme ürünlerimiz ihracatta daha fazla ilgi görüyor. Bu yıl pazar payımızı yüzde 25 artırmayı planlıyoruz. Şu anda aldığımız siparişlere bakıyoruz da hedeflerimizin de ötesine geçebileceğiz gibi görünüyor. ABD, Rusya, İngiltere ve Avustralya’dan siparişler alıyoruz. Bu güçlü pazarlarda bir Türk markası olarak var olmak bize sıçrama yaptıracak.”

Yeni ürünler gelecek

İç piyasada da ürünlerine ilginin arttığını belirten Keskin, “Tüketici değişik ürünleri tatmayı seviyor. Her geçen gün ulusal ve yerel marketlerde pazar payımızı büyütüyoruz. İçeride Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte birkaç ürün daha bu aileye dahil edeceğiz” dedi.

Marine ile katma değer

Ar-Ge’ye önem verdiklerini dile getiren Keskin şöyle devam etti:

“Gemlik fabrikamızda klasiğin dışında zeytin karışımları üreterek, ülkemizin ve dünyanın kahvaltılık kültürüne yeni katkılar sağlıyoruz. Ülkelerin damak tatlarını araştırıp, Ar-Ge ekibimizle birlikte yeni lezzetler geliştiriyoruz. Zeytini sadece zeytin olarak sunmanın yanı sıra onu marine ederek yeni lezzetler ortaya çıkardık. Baharatlarla, kuruyemişlerle, mısır, domates kurusu, mantar gibi tarım ürünleriyle ve bitkisel yağlarla marine ettiğimiz gurme ürünlerimizin katma değeri çok yüksek. Marine lezzetler olarak tarif ettiğimiz yaklaşık 50 ürün çeşidimiz var. Bu kadar ürün çeşidini bir araya getirerek, marine kahvaltılık ürünler kategorisini açtık. Yöre Gurme ve Sosero markası ile piyasaya sunduk.”

Fuarlarda tanıttı rotası genişledi

Kahvaltılık ürünlerde marine edilmiş ürünler kategorisine yatırım yapan Yöre Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin şunları söyledi:

“Öncelikle Türk toplumunun damak tadına yakın ülkelerde ihracat çabaları yaptık. Daha sonra bu ürünlerimizi dünyadaki bütün gıda fuarlarında görücüye çıkardık. Sosero markalı kahvaltılık ürünleri hem iç pazara hem de Suudi Arabistan, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Lübnan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Kıbrıs başta olmak üzere dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz.”