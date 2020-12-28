İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret miktarının belli olmasının ardından İşsizlik maaşı da değişti

İşssizlik maaşı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmasının ardından gözler yeni yılda uygulanacak olan İşsizlik maaşı oranlarına çevrildi. Peki 2021 İşsizli maaşı oranları ne kadar olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak