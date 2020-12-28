28.12.2020 - 12:03 |
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret miktarının belli olmasının ardından İşsizlik maaşı da değişti
İşsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılında uygulanacak olan Yeni Asgari Ücretin açıklanmasının ardından İşşizlik maaşının tutarı da değişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile yeni asgari ücret bekar çalışan için 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Peki İşsizlik maaşı yeni yıldan itibaren kaç TL olacak?
İşssizlik maaşı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmasının ardından gözler yeni yılda uygulanacak olan İşsizlik maaşı oranlarına çevrildi. Peki 2021 İşsizli maaşı oranları ne kadar olacak?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak
2021 yılı asgari ücret rakamı belli olduGelen son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni asgari ücret belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş net olarak açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...