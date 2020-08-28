İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek 2020? Ağustos ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Ağustos ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin verileceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasından sonra vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki işsizlik maaşı ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

“Ağustos ayına ilişkin ödemeler 3-4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.