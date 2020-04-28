İşsizlik ödeneği nereden ve ne zaman alınacak? İşsizlik ödeneği sorgulama ekranı...

Coorna virüsten dolayı çeşitli tedbirler alındı. Gündemde ise işsizlik ödeneğiyle ilgili araştırmalar bulunuyor. İşsilik ödeneği sorgulama ekranı ve ödemlerin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki işsizlik ödeneği nereden ve ne zaman alınacak? İşte sorgulama ekranı...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ IBAN NUMARASI NASIL İŞKUR'A VERİLECEK?

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.

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ÖDEMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

KİMLER YARARLANACAK?

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." dedi.