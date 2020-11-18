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18.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘İstanbul’a simge yayınlara kalite’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca’da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

‘İstanbul’a simge yayınlara kalite’

Karaismailoğlu, “Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının yanında kulenin İstanbul’a simgesel bir katkısı oldu. Kuledeki seyir terası ve restoran çalışmalarımız da bitmek üzere” diye konuştu.

Sıra Çanakkale’de

Çanakkale’de de bir kule projesi olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, “Orada da radyoları tek kulede topluyoruz” dedi.

Karaismailoğlu, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferini kutlamak için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını kuleye yansıtarak yapılan ışık gösterisini hatırlatarak, “Özel günlerde çok güzel ışık gösterileri olacak” dedi.

563 milyar lira

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ‘Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni’ne katılan Karaismailoğlu, “563.4 milyar lira yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile ölümlü kazaları azalttık” dedi.

 

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