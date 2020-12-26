İstanbul’a yarım milyar lira destek

Bakan Varank, “İSTKA 2021 yılı Destek Programı” tanıtım toplantısına katıldı. Bakanlığa bağlı 26 kalkınma ajansı ile kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler hayata geçirdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:



“İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul’un sahip olduğu imkanları ortak akıl ve iş birliğiyle kalkınma odaklı kullanmak için 2009 yılında faaliyete geçti. Kuruluşundan bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1.2 milyar liralık destek sağladı. Şimdi, İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 10 yılda imza atılan başarılı işlerin sayısını önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara taşımaya niyetliyiz.”



4 program var



Mustafa Varank, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan “Yenilikçi İstanbul” ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceklerini bildirdi. “Girişimcilik Mali Destek Programı”yla teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Varank “Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı” ile yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere destek sağlayacaklarını kaydetti. Varank, “Dördüncü ve son olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu hızlandıracağız” dedi.