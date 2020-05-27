İstanbul’da 116 bin konut dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine hız verdiklerini vurguladı. Buna göre, şu anda alan bazlı yürütülen çalışmalar kapsamında, 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konut dönüştürülüyor. Bakan Kurum, “İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışıyoruz. Bu çalışma sonuçlandığında İstanbullu vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarına kavuşturacağız” dedi.



1.3 milyon konut

Kentsel dönüşümde temel ilkelerinin ‘hızlı’, ‘yerinde’ ve ‘gönüllü’ dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kurum, 2012’de Türkiye’nin dört bir yanında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kurum, şu verileri paylaştı:



“Türkiye genelinde riskli alan ilan edilen 58 ilde 257 adet riskli alanda, 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul’da 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettik. 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul’da da toplam 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda gerek TOKİ Başkanlığımız, gerek Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz sahada fiilen 116 bin 827 konutun dönüşümü için çalışıyor. Bu dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu vatandaşlarımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, deprem tehdidine karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız.”



İstanbul’un dört bir yanında dönüşüm



Kartal - Orhantepe Mahallesi’nde 6 Şubat 2019 tarihinde çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından çevresindeki 11 yapı yıkıldı. 1 yıl içinde 105 adet konut ve 25 adet iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların talebiyle başlatılan riskli yapı tespitleri sonucu Orhantepe Mahallesinde 113 binada risk olduğu tespit edildi. 14 yapı adasına ilişkin proje ve uzlaşma çalışmaları var. 1 yapı adasında ise yıkım işlemleri başladı.



Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan 2019 tarihinde inşaat alanındaki istinat duvarı çökmesi sonucu Bakan Murat Kurum’un talimatıyla çevre binalarda yapılan teknik incelemelerde çökme riski bulunan yapılar belirlendi, malikler tahliye edildi. Riskli alan ilan edilen 34 bin metrekare alanda yıkımlar tamamlanarak inşa faaliyetleri başlatıldı. TOKİ tarafından 688 adet konut, 57 adet işyeri üretilecek.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 5 Mayıs’ta projenin ihalesi gerçekleştirildi. Projede, 5 farklı tipte 21 bloktan oluşan toplam 268 adet konut ve 14 adet ticari ünite bulunuyor. Projede 52 bin 200 metrekare alanda ise bir millet bahçesi olacak. Proje 2022 yılı başında bitirilecek.



Beykoz Tokatköy Mahallesinde 83 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanında yapılan saha ve proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan kentsel tasarım projesine göre alanda 818 konut inşa edilecek.



Üsküdar’da Kirazlıtepe’de Çamlıca cami çevresindeki yapıların dönüşümü kapsamında toplam 1876 konut ile 142 işyeri yapılacak. Şu anda 551 konutun inşaatı sürüyor.



Esenler Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nda 941 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, 4 etaptan oluşan bir proje yapılıyor. İlk etapta TOKİ tarafından 531 konut, ikinci etapta 353 konut inşa ediliyor. Diğer etapların ihale süreci devam ediyor.



Bağcılar’da 822 konut ve 25 ticarethanenin ihalesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek.



Gaziosmanpaşa’da devam eden 4 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm projesinde bin 739 konutluk ilk iki etabın ihalesini yapıldı.











