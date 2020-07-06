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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da 120 adet kamu konutu ihale ile satılacak
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    06.07.2020 - 08:56 |

    İstanbul'da 120 adet kamu konutu ihale ile satılacak

    İlan.gov.tr'de yapılan açıklamada ihalenin açık teklif usulü ile yapılacağı ifade edildi.

    İstanbul'da 120 adet kamu konutu ihale ile satılacak

    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 120 adet kamu konutu satışa sunuldu.

    Dairelerin satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığında 16 - 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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